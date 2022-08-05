Суд за смерть детей. В Омске начали судить мать мальчиков, погибших в Амуре-2

Трагедия случилась в Амурском поселке на окраине Омска утром 26 мая 2022 года. Мама двух мальчиков 1 и 2 лет вышла в магазин и закрыла детей в комнате. Те нашли зажигалку и подпалили диван, и спустя некоторое время задохнулись. К возвращению матери домой дети были мертвы.