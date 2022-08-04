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Врачи рассказали, что пить для предотвращения тромбоза

Сегодня, 11:13
Слишком густая кровь может привести к постепенному закупориванию сосудов, ухудшению кровотока и печальным последствиям. Однако каждый может помочь себе сам.

По мнению врача-диетолога Маргариты Королевой, нужно чаще употреблять напитки, помогающие разжижать кровь. Интересно, что при сегодняшнем многообразии продуктов простая негазированная вода лучше всего помогает снизить риск образования тромбов. Как пишет пишет infox.ru, она поддерживает все основные структуры в организме и выполняет профилактическую детоксикацию, выводит шлаки наружу, улучшает кровоток и препятствует формированию тромбов. 

Кроме того, результаты научных исследований свидетельствуют: эффективно разжижает кровь гранатовый сок – особенно, у людей после 50 лет. Свекольный сок также помогает снизить риск развития тромбоза. 

Ускоряют кровообращение рябина и черная смородина. Напитки из этих ягод, сделанные самостоятельно, существенно улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и не позволяют ей загустеть. Безусловно, о здоровом образе жизни и правильном рационе также забывать не стоит.

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