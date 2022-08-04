Врачи рассказали, что пить для предотвращения тромбоза

По мнению врача-диетолога Маргариты Королевой, нужно чаще употреблять напитки, помогающие разжижать кровь. Интересно, что при сегодняшнем многообразии продуктов простая негазированная вода лучше всего помогает снизить риск образования тромбов. Как пишет пишет infox.ru, она поддерживает все основные структуры в организме и выполняет профилактическую детоксикацию, выводит шлаки наружу, улучшает кровоток и препятствует формированию тромбов.