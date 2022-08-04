В Омской области продолжают ремонтировать дороги. Только что завершили участок протяженностью в 7 км на трассе Называевск — Тюкалинск.
Подрядчик — тюменская компания ОО «МСК «СибАгро» — после снятия старого асфальта и нанесения двух слоев нового уже приступает к обустройству инфраструктуры. На этом участке в ближайшее время отремонтируют остановки и обочины и восстановят освещение. Кроме того, подрядчик установит дорожные знаки, нанесет дорожную разметку и установит комплекс фотовидеофиксации, сообщает пресс-службе областного минтранспорта.
Параллельно в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы по капитальному ремонту на автомобильных дорогах Крутинка — Называевск (41–51 км) и Называевск — Тюкалинск (45–54 км). Подрядная организация завершила земельные работы и устройство временных водопропускных труб. В скором времени дороги начнут асфальтировать.