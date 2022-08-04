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В Омской области отремонтировали дорогу Называевск — Тюкалинск

В Омской области отремонтировали дорогу Называевск — Тюкалинск

Вчера, 17:56
Фото: Министерство транспорта Омской области
В ближайшее время там также приведут в порядок остановки.

В Омской области продолжают ремонтировать дороги. Только что завершили участок протяженностью в 7 км на трассе Называевск — Тюкалинск.

Подрядчик — тюменская компания ОО «МСК «СибАгро» — после снятия старого асфальта и нанесения двух слоев нового уже приступает к обустройству инфраструктуры. На этом участке в ближайшее время отремонтируют остановки и обочины и восстановят освещение. Кроме того, подрядчик установит дорожные знаки, нанесет дорожную разметку и установит комплекс фотовидеофиксации, сообщает пресс-службе областного минтранспорта.

Фото: Министерство транспорта Омской области

Параллельно в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы по капитальному ремонту на автомобильных дорогах Крутинка — Называевск (41–51 км) и Называевск — Тюкалинск (45–54 км). Подрядная организация завершила земельные работы и устройство временных водопропускных труб. В скором времени дороги начнут асфальтировать.

#Анна Микула#Омская область#Общество#Касается каждого
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