Подрядчик — тюменская компания ОО «МСК «СибАгро» — после снятия старого асфальта и нанесения двух слоев нового уже приступает к обустройству инфраструктуры. На этом участке в ближайшее время отремонтируют остановки и обочины и восстановят освещение. Кроме того, подрядчик установит дорожные знаки, нанесет дорожную разметку и установит комплекс фотовидеофиксации, сообщает пресс-службе областного минтранспорта.