Роспотребнадзор: в 15 регионах РФ превышена средняя заболеваемость COVID-19

Как сообщает infox.ru, Роспотребнадзор предупредил россиян о возросшем риске заражения COVID-19 летом в связи с новым вариантами “омикрона”. Именно поэтому следует соблюдать все меры предосторожности, информирует Роспотребнадзор: пользоваться маской в общественных местах, особенно, пожилым людям, тем, кто имеет хронические заболевания, постоянно мыть руки с мылом, проветривать помещение, проходить вакцинацию.
Медики советуют при недомогании никуда не выходить, ни с кем не контактировать и не заниматься самолечением. Следует сразу же вызвать врача.
2 августа в ведомстве сообщили, что в 15 российских регионах превышены показатели заболеваемости ковидом. По итогам последней недели июля 2022 года в РФ – 73 717 инфицированных, что на 68% больше, по сравнению с прошлой неделей.