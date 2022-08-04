Роспотребнадзор: в 15 регионах РФ превышена средняя заболеваемость COVID-19

Как сообщает infox.ru, Роспотребнадзор предупредил россиян о возросшем риске заражения COVID-19 летом в связи с новым вариантами “омикрона”. Именно поэтому следует соблюдать все меры предосторожности, информирует Роспотребнадзор: пользоваться маской в общественных местах, особенно, пожилым людям, тем, кто имеет хронические заболевания, постоянно мыть руки с мылом, проветривать помещение, проходить вакцинацию.