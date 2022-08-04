На VII ВЭФ о своем свое участии заявили представители 40 государств

По наблюдениям экспертов, интерес к мероприятию показывает его значимость как популярной деловой площадки мирового уровня, которая решает вопросы взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Согласно комментарию советника российского президента, ответсека организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова, форум готовится к встрече иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Как сообщает vostokmedia.com, уже составлена разнообразная деловая программа, в рамках которой будут обсуждаться наиболее злободневные трудности развития Дальневосточного макрорегиона, мировой и локальной экономики, взаимодействия между государствами. Помимо этого, на повестке стоит обсуждение траектории выхода из кризиса и существующего сейчас мирового порядка.
Кобяков озвучил мнение, что государства должны начать перестройку бизнес-процессов, чтобы определить более эффективные точки опоры для экономического взаимодействия и подъема.
В программе VII Восточного экономического форума заявлено около 70 деловых событий. Так, в период проведения форума планируют вести бизнес-диалоги: «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН». Также запланированы заседание делового совета «РФ – КНР», конференция по инвестициям и торговле в Арктике. Планируется, что в форуме текущего года будут участвовать порядка 4 тысяч представителей иностранных государств и журналистов.
Медиахолдинг 1MI назначен официальным информационным партнером форума.