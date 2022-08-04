На VII ВЭФ о своем свое участии заявили представители 40 государств

Согласно комментарию советника российского президента, ответсека организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова, форум готовится к встрече иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Как сообщает vostokmedia.com, уже составлена разнообразная деловая программа, в рамках которой будут обсуждаться наиболее злободневные трудности развития Дальневосточного макрорегиона, мировой и локальной экономики, взаимодействия между государствами. Помимо этого, на повестке стоит обсуждение траектории выхода из кризиса и существующего сейчас мирового порядка.