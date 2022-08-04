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Азия в приоритете. Омск ищет город-партнер во Вьетнаме

Азия в приоритете. Омск ищет город-партнер во Вьетнаме

Вчера, 18:39
Фото: пресс-служба мэрии Омска

Генконсул Вьетнама прибыл в Омск с официальным визитом

Вьетнамская делегация прибыла в Омск на празднование Дня города.

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест встретился с генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом, который прибыл на празднование Дня города. Шелест оценил Вьетнам как одного из ключевых партнеров России и предложил генконсулу заключить партнерские отношения между Омском и одним из вьетнамских городов.

«У нас есть все возможности, а, главное, желание для развития сотрудничества», — сказал Шелест.

Среди направлений для партнерских отношений — обмен торгово-экономическими миссиями, взаимное участие в форумах и выставках. Мэр Омска заявил о готовности поддержать вьетнамский бизнес, в том числе по экспорту мяса, молока, кондитерской продукции, чая, кофе и риса. Омские же предприятия могут предложить Вьетнаму разработки в сфере машиностроения, нефтехимии, дорожного строительства, медицины. Также Омску был бы интерес гостей к сотрудничеству в сфере науки, культуры, в том числе обмен студентами и творческими коллективами.

Генконсул Динь Ван Донг поблагодарил омичей за теплый прием, по его словам, Омск — красивый и гостеприимный город, передает пресс-служба мэрии.

#Екатерина Чаплинская#Город#Новости#Омск#Вьетнам#Сергей шелест#Мэрия
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