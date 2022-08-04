Азия в приоритете. Омск ищет город-партнер во Вьетнаме

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест встретился с генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом, который прибыл на празднование Дня города. Шелест оценил Вьетнам как одного из ключевых партнеров России и предложил генконсулу заключить партнерские отношения между Омском и одним из вьетнамских городов.
«У нас есть все возможности, а, главное, желание для развития сотрудничества», — сказал Шелест.
Среди направлений для партнерских отношений — обмен торгово-экономическими миссиями, взаимное участие в форумах и выставках. Мэр Омска заявил о готовности поддержать вьетнамский бизнес, в том числе по экспорту мяса, молока, кондитерской продукции, чая, кофе и риса. Омские же предприятия могут предложить Вьетнаму разработки в сфере машиностроения, нефтехимии, дорожного строительства, медицины. Также Омску был бы интерес гостей к сотрудничеству в сфере науки, культуры, в том числе обмен студентами и творческими коллективами.
Генконсул Динь Ван Донг поблагодарил омичей за теплый прием, по его словам, Омск — красивый и гостеприимный город, передает пресс-служба мэрии.