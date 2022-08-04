Азия в приоритете. Омск ищет город-партнер во Вьетнаме

Среди направлений для партнерских отношений — обмен торгово-экономическими миссиями, взаимное участие в форумах и выставках. Мэр Омска заявил о готовности поддержать вьетнамский бизнес, в том числе по экспорту мяса, молока, кондитерской продукции, чая, кофе и риса. Омские же предприятия могут предложить Вьетнаму разработки в сфере машиностроения, нефтехимии, дорожного строительства, медицины. Также Омску был бы интерес гостей к сотрудничеству в сфере науки, культуры, в том числе обмен студентами и творческими коллективами.