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За сутки в российские больницы отправились 1962 пациента с SARS-CoV-2

Вчера, 15:20
За минувшие сутки в России были отправлены на госпитализацию 1962 заболевших COVID-19, днем ранее в стационары попали 836 пациентов с SARS-CoV-2.

За минувшие сутки в России были отправлены на госпитализацию 1962 заболевших COVID-19, днем ранее в стационары попали 836 пациентов с SARS-CoV-2.

Эта информация поступила от сотрудников оперативного штаба.

За минувшие 24 часа диагноз “коронавирусная инфекция” был поставлен 9560 пациентам, днем ранее заболели 10 824 граждан, информирует Russian.rt.com.

За текущие сутки скончались 48 заболевших SARS-CoV-2. Накануне погибли 36 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также за прошедшие 24 часа 8573 пациента выздоровели, накануне диагноз был снят 6077 гражданам.

По заявлению академика РАН Геннадия Онищенко, ревакцинацией от SARS-CoV-2 пренебрегать не стоит.

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