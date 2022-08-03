В Омской области на территории школы коммунальщики бросили огромную яму с водой

В паблике «ЧП Большеречье» соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба на действие местных коммунальных служб, которые бросили потенциально опасный объект на территории школы в рабочем поселке Большеречье.
«Уважаемая администрация. Если у вас осталась совесть и уважение к людям, к детям, — к ученикам этой школы номер 3. Не дай Бог кто-нибудь из детишек случайно попадет в эту яму с водой. Поедете вы всей своей трудовой бригадой далеко и на долго», - предупреждает подписчик паблика под ником Максим Назарчук.
Как видно на фотографиях с места, вокруг колодца коммунальные службы раскопали огромную и глубокую яму, которая заполнилась водой. При этом никаких ограждений или предупреждений на месте не видно. Опасный объект доступен всем и каждому.
Напомним, за последние несколько недель в Омской области произошло сразу несколько трагедий, в которых гибли дети, и эта яма вполне может привести к еще одной.