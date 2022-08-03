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В Омской области на территории школы коммунальщики бросили огромную яму с водой

В Омской области на территории школы коммунальщики бросили огромную яму с водой

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI
Судя по фотографиям с места, опасный объект даже не огородили.

В паблике «ЧП Большеречье» соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба на действие местных коммунальных служб, которые бросили потенциально опасный объект на территории школы в рабочем поселке Большеречье.

«Уважаемая администрация. Если у вас осталась совесть и уважение к людям, к детям, — к ученикам этой школы номер 3. Не дай Бог кто-нибудь из детишек случайно попадет в эту яму с водой. Поедете вы всей своей трудовой бригадой далеко и на долго», -  предупреждает подписчик паблика под ником Максим Назарчук. 

Как видно на фотографиях с места, вокруг колодца коммунальные службы раскопали огромную и глубокую яму, которая заполнилась водой. При этом никаких ограждений или предупреждений на месте не видно. Опасный объект доступен всем и каждому. 

Фото: скрин с паблика "ЧП Большеречье"

Напомним, за последние несколько недель в Омской области произошло сразу несколько трагедий, в которых гибли дети, и эта яма вполне может привести к еще одной. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ребенок#Дети#Яма
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