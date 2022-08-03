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В китайском детсаду погибли трое человек

Сегодня, 02:03
В Китае, в результате нападения на детсад преступника, скончались трое граждан, еще шестеро получили ранения.

Сообщается, что детский сад в китайской провинции Цзянси атаковал неизвестный. В результате его действий было убито трое и ранено шестеро человек. Трагедия произошла в городе Цзинань.

Информация о трагическом событии появилась на новостном портале Sohu, пишет Russian.rt.com.

По данным правоохранительных органов, в нападении подозревают сорокавосьмилетнего мужчину, подозреваемый объявлен в розыск.

Ранее в прессе появилась информация, что три человека были ранены, получив удары ножом при нападении на госпиталь в Лос-Анджелесе.

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