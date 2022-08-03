В китайском детсаду погибли трое человек

Сообщается, что детский сад в китайской провинции Цзянси атаковал неизвестный. В результате его действий было убито трое и ранено шестеро человек. Трагедия произошла в городе Цзинань.
Информация о трагическом событии появилась на новостном портале Sohu, пишет Russian.rt.com.
По данным правоохранительных органов, в нападении подозревают сорокавосьмилетнего мужчину, подозреваемый объявлен в розыск.
Ранее в прессе появилась информация, что три человека были ранены, получив удары ножом при нападении на госпиталь в Лос-Анджелесе.