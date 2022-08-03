Почетные гости. В Омск на День города приедут иностранцы

В пресс-службе мэрии Омска анонсировали визиты в Омск иностранных делегаций. Так, в город прибудут делегация Генерального консульства Социалистической Республики Вьетнам и представители города Павлодара из Республики Казахстан. Они проведут отдельные встречи с мэром Омска.
Делегации города Гомеля из Республики Беларусь посетит ряд омских предприятий, а дипломаты из Вьетнама, Таджикистана, Азербайджана и Казахстана встретятся с представителями своих диаспор, проживающих в Омске. А делегация из Таджикистана проведет встречу в Омском государственном техническом университете.
Также гости города примут участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях Дня города, в церемониях открытия юбилейной 70-й выставки «Флора» и Сибирского международного марафона. Также для делегаций проведут экскурсии по городу.