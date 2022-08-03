Почетные гости. В Омск на День города приедут иностранцы

Делегации города Гомеля из Республики Беларусь посетит ряд омских предприятий, а дипломаты из Вьетнама, Таджикистана, Азербайджана и Казахстана встретятся с представителями своих диаспор, проживающих в Омске. А делегация из Таджикистана проведет встречу в Омском государственном техническом университете.