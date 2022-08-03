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Почетные гости. В Омск на День города приедут иностранцы

Почетные гости. В Омск на День города приедут иностранцы

Вчера, 15:35
Фото: 1MI

В Омск на День города пригласили гостей из-за рубежа

Омск посетят делегации из городов-партнеров, побратимов и дипломатических миссий.

В пресс-службе мэрии Омска анонсировали визиты в Омск иностранных делегаций. Так, в город прибудут делегация Генерального консульства Социалистической Республики Вьетнам и представители города Павлодара из Республики Казахстан. Они проведут отдельные встречи с мэром Омска.

Делегации города Гомеля из Республики Беларусь посетит ряд омских предприятий, а дипломаты из Вьетнама, Таджикистана, Азербайджана и Казахстана встретятся с представителями своих диаспор, проживающих в Омске. А делегация из Таджикистана проведет встречу в Омском государственном техническом университете.

Также гости города примут участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях Дня города, в церемониях открытия юбилейной 70-й выставки «Флора» и Сибирского международного марафона. Также для делегаций проведут экскурсии по городу.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Гости#День города#Побратимы#Мэрия
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