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Эксперт заявила о пропаже из ставропольских лесов всех грибов, кроме подберезовиков

Вчера, 21:42
В лесах Ставропольского края этим летом практически не растет грибов, кроме подберезовиков. О таком явлении NEWS.ru рассказала главред издания “Грибник России”, член Санкт-Петербургского микологического общества Ирина Уханова.

Как сообщает NEWS.ru, исчезновение грибов стало загадкой даже для экспертов. Примечательно, что погода в текущем летнем сезоне более чем подходящая для роста и развития грибниц за последние несколько лет.

По словам Ухановой, в лесах Ставрополья сейчас практически не найти грибов, хотя погода в регионе идеальная для их развития – частые дожди, тепло сменяется похолоданием. Однако из всех сортов грибов можно встретить только твердоватые, например, подберезовики. Эксперт отмечает, что прошлый сезон был более чем благоприятный, поэтому грибницы не могли погибнуть. Она заявила, что белых нет в лесах от слова “совсем”, а найти причину такому загадочному явлению пока не удается.

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