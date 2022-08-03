Эксперт заявила о пропаже из ставропольских лесов всех грибов, кроме подберезовиков

По словам Ухановой, в лесах Ставрополья сейчас практически не найти грибов, хотя погода в регионе идеальная для их развития – частые дожди, тепло сменяется похолоданием. Однако из всех сортов грибов можно встретить только твердоватые, например, подберезовики. Эксперт отмечает, что прошлый сезон был более чем благоприятный, поэтому грибницы не могли погибнуть. Она заявила, что белых нет в лесах от слова “совсем”, а найти причину такому загадочному явлению пока не удается.