Более 77% спортивных страховых полисов в России оформляются на детей

«Тренд на здоровый образ жизни основательно укрепился в нашей стране. Мы видим, что и взрослые, и дети все чаще подключаются к активным видам спорта как любительски, так и профессионально. Вместе с этим растет потребность в страховании от несчастных случаев на время занятий спортом и участия в соревнованиях. Более 77% спортивных страховок оформлено для юных спортсменов. Страховка позволит получить денежную выплату, которая поможет покрыть расходы на лечение и восстановление после травмы. При этом затраты на страхование несоизмеримо меньше, чем на лечение», — отметила Олеся Евтушенко, руководитель продукта по страхованию спортсменов в компании Сравни.