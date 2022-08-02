В смертельном ДТП в Омской области погиб хоккеист НХЛ

Напомним, по данным омской ГИБДД, утром 1 августа Павел М. за рулем Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN. Судя по фотографиям с места ЧП, иномарка буквально залетела под фуру. От полученных травм хоккеист-любитель погиб на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.