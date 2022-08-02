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В смертельном ДТП в Омской области погиб хоккеист НХЛ

В смертельном ДТП в Омской области погиб хоккеист НХЛ

Вчера, 15:55
Автомобиль со спортсменом, по информации ГИБДД, въехал в фуру.

Городу55 стали известны подробности вчерашнего ДТП на трассе «Омск-Тюмень», где погиб 49-летний мужчина.

Погибшим оказался житель Томской области Павел М. Мужчина был хоккеистом-любителем, выступал в местной Ночной хоккейной лиге и играл за ХК «Интеграл».

Напомним, по данным омской ГИБДД, утром 1 августа Павел М. за рулем Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN. Судя по фотографиям с места ЧП, иномарка буквально залетела под фуру. От полученных травм хоккеист-любитель погиб на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Что касается водителя грузовика, 33-летнего жителя Республики Чувашия, то он в аварии не пострадал.

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