Новая Франция. Омичи вдвое увеличили выпуск популярного у гурманов продукта

Что касается продовольственных товаров, выпуск продуктов питания за месяц вырос на 7,2%. Так, сыра произведено почти в два раза больше — на 94,4%. Пополнились запасы свинины, сметаны, мяса птицы, печенья, растительного и сливочного масел, молока, колбасы.