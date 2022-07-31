Новая Франция. Омичи вдвое увеличили выпуск популярного у гурманов продукта

Омскстат опубликовал сведения о промышленном производстве в регионе на июнь 2022 года. Выяснилось, объемы выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Омичи показали большую результативность в обрабатывающем секторе экономики. Показатели выросли на 6,2%. Так, значительно увеличилось производство кокса и нефтепродуктов, лекарств и медицинских материалов, резиновых, пластмассовых, металлических, электронных и оптических изделий, компьютеров, одежды.
А вот химических веществ на омском сегменте рынка стало меньше, на 8,5%. Также сократилось производство неметаллической минеральной продукции, электрооборудования, машин и автозапчастей.
Что касается продовольственных товаров, выпуск продуктов питания за месяц вырос на 7,2%. Так, сыра произведено почти в два раза больше — на 94,4%. Пополнились запасы свинины, сметаны, мяса птицы, печенья, растительного и сливочного масел, молока, колбасы.