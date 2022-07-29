Стала известна зарплата омских контрактников, которые отправляются на Донбасс

«Важно, что омичи откликнулись и началось формирование батальонов „Иртыш“, „Авангард“ и „Омь“. Мне удалось пообщаться с людьми, которые приехали в наш город на лечение из Луганской народной республики. И я думаю, что многим стоит с ними поговорить, чтобы переоценить, переосмыслить нашу позицию. Сейчас бытует такое мнение: многие мировые державы против нас. А я думаю: а когда было по-другому? Наша задача сохранить Русский мир, Русскую цивилизацию. Я считаю, что нам необходимо сейчас закончить ту работу, которую начали наши деды в период Великой Отечественной войны по освобождению мира от фашизма», — заявил председатель Омской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Алексей Мельников.