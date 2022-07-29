Стала известна зарплата омских контрактников, которые отправляются на Донбасс

В Омской области ведется набор в именные батальоны региона: «Иртыш», «Авангард» и «Омь». Эти соединения отправятся на Донбасс помогать в обеспечении деятельности российской армии. С теми, кто пожелает служить в именных батальонах, будут заключены контракты с Министерством обороны РФ сроком на шесть месяцев.
Зарплата по такому договору начинается от 130 тысяч рублей в месяц. Также дополнительно по решению губернатора Александра Буркова жители Омской области, заключившие контракт с Минобороны, получат единовременно 100 тысяч рублей.
Идею формирования именных батальонов прокомментировали омские ветераны.
Алексей Мельников, председатель Омской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»:
«Важно, что омичи откликнулись и началось формирование батальонов „Иртыш“, „Авангард“ и „Омь“. Мне удалось пообщаться с людьми, которые приехали в наш город на лечение из Луганской народной республики. И я думаю, что многим стоит с ними поговорить, чтобы переоценить, переосмыслить нашу позицию. Сейчас бытует такое мнение: многие мировые державы против нас. А я думаю: а когда было по-другому? Наша задача сохранить Русский мир, Русскую цивилизацию. Я считаю, что нам необходимо сейчас закончить ту работу, которую начали наши деды в период Великой Отечественной войны по освобождению мира от фашизма», — заявил председатель Омской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Алексей Мельников.
«Я отношусь к тому поколению, которое воспитывали фронтовики. И наблюдать ту картину, которая предстала пред нами в последние 30 лет на Украине, мне было, конечно, неприятно. Я считаю, что нельзя оставлять украинский фашизм у границ наших территорий. А само название тех подразделений, которые сейчас формируются в Омской области, „Иртыш“, „Авангард“ и „Омь“, говорит о силе сибиряков и единстве нашей страны в поддержке российской армии и всего русского народа», — считает председатель Омской областной организации общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» Виктор Басаев.
Более подробную информацию готовы предоставить по телефону 122. Также в Омске работает пункт отбора на контрактную службу по адресу улица 8-я Марьяновская, 1-а, гостиничный комплекс «Металлург». Жителям сельских районов могут помочь с транспортом. На месте специалисты окажут необходимую помощь в оформлении документов для поступления на службу в именной батальон Омской области.