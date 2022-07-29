Смертельная дистанция. На трассе под Омском водитель случайно врезался в фуру и погиб

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о серьезной аварии, которая случилась на трассе «Челябинск-Новосибирск». В районе 820 километра рядом с кладбищем 65-летний водитель автомобиля Mitsubishi Canter не выдержал безопасную дистанцию и въехал в большегруз «Volvo».