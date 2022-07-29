Город55
ГлавноеВсе новости
Смертельная дистанция. На трассе под Омском водитель случайно врезался в фуру и погиб

Смертельная дистанция. На трассе под Омском водитель случайно врезался в фуру и погиб

Сегодня, 15:43
Фото: 55.мвд.рф

У кладбища под Омском водитель грузовика въехал в фуру и погиб

Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в большегрузный автомобиль.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о серьезной аварии, которая случилась на трассе «Челябинск-Новосибирск». В районе 820 километра рядом с кладбищем 65-летний водитель автомобиля Mitsubishi Canter не выдержал безопасную дистанцию и въехал в большегруз «Volvo».

В результате аварии водитель грузовика Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП. Проводится проверка, во время которой установят все результаты аварии.

В пресс-службе омской полиции поделились фотографиями, где видны последствия и тяжесть аварии.

Фото: 55.мвд.рф
#Ольга Акамова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Фура#Машина#Трасса#Большегруз
Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Летевший в Москву самолет пришлось возвращать в Омск из-за самочувствия пассажира
Самолет приземлился в Москве с большим опозданием.
Сегодня, 11:52
Прокуратура начала проверку из-за потопа в омском аэропорту
Накануне из-за сильного ливня здание омского аэропорта начало заливать.
Сегодня, 12:24
Да будет свет! На восстановление электричества в омских Нефтяниках ушли почти сутки
Свет отключили из-за аварий на трех подстанциях, которые спровоцировали сильнейшие ливни.
Сегодня, 17:31
За фекальные реки в омских Нефтяниках никто не ответит
Сегодня, 13:32
Родила в тайне от родственников. В Омске нашли мать подброшенного ребенка
Новорожденногг мальчика принес в роддом мужчина, якобы подобравший его на остановке. Оказалось, это знакомый матери.
Сегодня, 17:34