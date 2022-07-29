Не понравился приговор. Омич, убивший жену из-за ужина, пытался добиться снисхождения

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, приговор в отношении 36-летнего омича пыталась обжаловать сторона защиты. Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима за избиение сожительницы, и из-за травм женщина скончалась.
Трагедия случилась 6 января 2022 года. Омичу не понравилось, что женщина после совместного с ним алкозастолья отправилась спать, не покормив его и ребенка. Мужчина несколько раз избил женщину, и на следующий день в медучреждении омичка скончалась от полученных травм.
На омича завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчина признал, что избил женщину, однако пытался доказать, что женщина сама была виновата в том, что не приготовила ужин.
В итоге суд назначил омичу 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей по иску матери погибшей женщины. Также мужчина должен возместить расходы на погребение его сожительницы.
Омичу не понравился приговор, и он вместе с адвокатом пытались обжаловать решение суда. Омский областной суд не нашел оснований для смягчения приговора, и решение вступило в силу, уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.