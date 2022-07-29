Не понравился приговор. Омич, убивший жену из-за ужина, пытался добиться снисхождения

Трагедия случилась 6 января 2022 года. Омичу не понравилось, что женщина после совместного с ним алкозастолья отправилась спать, не покормив его и ребенка. Мужчина несколько раз избил женщину, и на следующий день в медучреждении омичка скончалась от полученных травм.