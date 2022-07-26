В СКР заявили, что омский депутат Горностаева отрицает свою вину по «пивному» делу

Как ранее сообщалось, с подачи Горностаевой в 2014–2016 годах в бухгалтерской отчетности предприятия отражались некорректные сведения о произведенной и проданной продукции. В результате в документах не учли более 22 млн литров пива. Напитки без акциз якобы сбывались в крупные торговые сети через подконтрольные ей компании. Товар продавали как в Омске, так и в других городах — Челябинске, Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге, считает следствие.