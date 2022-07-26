В СКР заявили, что омский депутат Горностаева отрицает свою вину по «пивному» делу

Заместитель руководителя 3 отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Омской области, подполковник юстиции Александр Сертаков в беседе с «Коммерческими вестями» поделился подробностями уголовного дела в отношении депутата Омского горсовета и руководителя ООО «Сибирский стандарт» Ларисы Горностаевой. Напомним, ее подозревают в махинациях с продажей алкоголя и в уклонении от уплаты налогов на 487 млн рублей.
По словам следователя, Горностаева продолжает отрицать свою вину и отказывается возмещать ущерб по налогам.
«Горностаева упорно отрицает вину и отказывается возмещать ущерб государству. Дело уже передано в прокуратуру Омской области, но очевидно, что народная избранница не намерена снижать градус ситуации, — объясняет Сертаков. — [Человек аргументирует свою позицию] тем, что обвинение надумано, а вся продукция была задекларирована».
В ведомстве собрали неопровержимые, по словам Сертакова, доказательства, в том числе неучтенные врезки в центральный водопровод ресурсоснабжающей организации, закуп хмеля и солода через номинальные организации. Это означает, что на пивоваренном заводе Горностаевой было произведено гораздо больше продукции, чем официально продано.
«Сбыт шел на территории всей РФ. Через подконтрольные фирмы велись переводы и обналичивание средств, в схеме участвовали многие люди», — сообщили в СУ СКР по Омской области.
Как ранее сообщалось, с подачи Горностаевой в 2014–2016 годах в бухгалтерской отчетности предприятия отражались некорректные сведения о произведенной и проданной продукции. В результате в документах не учли более 22 млн литров пива. Напитки без акциз якобы сбывались в крупные торговые сети через подконтрольные ей компании. Товар продавали как в Омске, так и в других городах — Челябинске, Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге, считает следствие.