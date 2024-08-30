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2024
Еще одно несчастье. В Омске из окна второго этажа дома выпала 2-летняя девочка
30 августа, 08:24
Нашлась! Девушка, пропавшая 24 февраля в Омске, была найдена
Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.
25 февраля, 10:50
2023
Дошло до верхов. Падением штукатурки на голову школьника заинтересовался Бастрыкин
12 ноября 2023, 12:02
Нарушением прав жителей омского микрорайона Чередовый заинтересовался Бастрыкин
3 ноября 2023, 09:28
Страшной смертью матери с детьми в Омской области заинтересовался Бастрыкин
14 сентября 2023, 09:26
Глава СК России проверит информацию о нарушении прав сироты из Омской области
Проверка жалобы о нарушении жилищных прав поставлена на контроль ведомством.
15 августа 2023, 08:46
Бастрыкин вмешался в дело о мошенничестве с жильем омского ветерана боевых действий
Мужчина предполагает, что стал жертвой мошенников.
15 марта 2023, 09:30
2022
Нападение на омских журналистов «12 канала» заметили в СКР, началась проверка
Родственники наркоторговцев в Усть-Заостровке набросились на журналистов. Следственный комитет Омской области начал проверку.
17 октября 2022, 09:33
В СКР заявили, что омский депутат Горностаева отрицает свою вину по «пивному» делу
26 июля 2022, 08:58

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