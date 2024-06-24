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СУ СКР

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2024
Бастрыкин заинтересовался инцидентом в омской школе, где мальчика ударило током
24 июня, 05:18
2023
Дошло до верхов. Падением штукатурки на голову школьника заинтересовался Бастрыкин
12 ноября 2023, 12:02
Более 400 обманутых дольщиков. В Омске возбудили уголовное дело в сфере строительства
Некоммерческая организация подозревается в халатном отношении к своим обязанностям и злоупотреблении полномочиями.
31 октября 2023, 13:39
Бастрыкин поставил на контроль дело о нарушении прав инвалидов из Омской области
Поводом для проверки стало сообщение о нарушении в социальной сети.
5 сентября 2023, 11:18
Срочно. Доярку из Омской области обвиняют в совращении 15-летнего парня
3 сентября 2023, 06:14
В Сибири водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика и пошел в магазин
Молодой мужчина не вызвал на место экстренные службы.
30 июля 2023, 06:10
Шок. В Омске в Советском парке утонул молодой мужчина
Продолжается поиск тела.
30 июля 2023, 04:21
Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой
Ее будут лечить принудительно.
9 июля 2023, 14:28
Мошенники начали предлагать омичам работу со вступительными взносами
Следователи рассказали, что делать, если вы попались на уловку злоумышленников.
9 июля 2023, 12:07
В Омске осудят наркомана, толкнувшего женщину под колеса маршрутки
Его обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений.
21 июня 2023, 02:45
Второй за сутки. В Омской области двухлетний малыш утонул во дворе собственного дома
Отец был с дочерью, а мать отошла за ограду. Вернулись через несколько минут.
4 июня 2023, 04:13
Шок. В Омской области мальчик плавал на колесной камере и утонул
4 июня 2023, 03:26
В деревне Тарского района огонь уничтожил жилые дома
7 мая 2023, 10:34
2022
Криминальные истории в ТВ формате
Авторская программа «Основано на реальных событиях. Омск» выходит в эфир больше двух лет — и на протяжении всего периода существования успешно конкурирует с прочими региональными проектами.
2 декабря 2022, 07:19
На сотрудников сельской администрации в Омской области завели дело из-за дорог
Подозреваемые обозначили, что все ремонтные работы выполнены в полном объеме, хотя объемы фактически выполненных работ были меньше указанных.
24 ноября 2022, 13:17
Страшный пожар на ферме в Омской области унес жизни двоих мужчин
В Омской области выгорела животноводческая ферма вместе с охранниками. Следователи устанавливают причины пожара.
21 ноября 2022, 10:54
Омский фонд социального страхования прокомментировал ситуацию с ребенком-инвалидом
Омский социальный фонд, привлекший внимание Александра Бастрыкина, отчитался о ситуации с ребенком-инвалидом.
4 ноября 2022, 04:47
У начальника омского отдела полиции № 7 обыскали дом и кабинет
Обыски прошли у представителя закона, преступившего закон. По делу Антона Козлова идет следствие.
1 ноября 2022, 07:12
Появились подробности задержания начальника омского отдела полиции № 7 Козлова
На начальника омского отдела полиции завели уголовное дело. Оглашены подробности и причины вчерашнего задержания.
1 ноября 2022, 06:44
Появилось видео с подозреваемым в покушении на убийство подростка В Омске
Новые подробности о покушении на омского подростка. СУ СКР Омской области опубликовали видео с задержанным.
31 октября 2022, 10:42

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