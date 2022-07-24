В Кузбассе вода с запахом болота внезапно оказалась в пределах нормы

В Кузбассе в ходе прямого эфира с главой региона с жалобой обратилась женщина. Она рассказала, что уже много лет из крана с холодной водой бежит жидкость с запахом болота.

Жительница Анжеро-Судженска обратилась к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. Несколько лет местным приходится покупать питьевую воду, из крана с холодной бежит жидкость с невыносимым запахом болота. Кипячение и отстаивание не помогают. Глава региона поручил провести проверку Роспотребнадзору. При этом в администрации Анжеро-Судженска рассказали, исследование качества уже было — запах воды оказался в пределах нормы. «Качество подаваемой в город воды соответствует требованиям санитарных норм. Для дополнительной проверки качества водопроводной воды 19 июля проведен забор проб в 3 районах города, анализ проводился в лаборатории специалистами Кемеровского отдела Роспотребнадзора. По химическим, биологическим и органолептическим показателям в данное время водопроводная вода соответствует нормативам. Наличие постороннего запаха оценивается специалистами в 1 балл по 5-бальной шкале. Контроль качества воды осуществляется постоянно», — цитирует местных властей «Сибдепо». В администрации добавили, ситуация связана с летним периодом, якобы цветут водоросли в реке Яя. Устранить болотный аромат фильтры водозабора не могут.