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Стрельба по детям. Омича накажут за обстрел школьниц из-за шума

Стрельба по детям. Омича накажут за обстрел школьниц из-за шума

Сегодня, 12:01
Фото: 1MI

Омского стрелка предложили отправить в колонию на 3.5 года

Парень обстрелял шумных прохожих и едва не застрелил двух детей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подходит к концу суд над 18-летним стрелком, который 25 июня прошлого года обстрелял прохожих из пневматической винтовки и попал в двух девочек 11 и 15 лет.

Известно, что парень был у себя дома в Ленинском округе, когда в районе виадука между домами № 4 и № 18 по ул. Демьяна Бедного начался шум. Там находились незнакомые ему девочки подростки. Омич не придумал ничего лучше, чем выстрелить по девочкам из оружия.

Омич взял из шкафа винтовку калибра 4.5 мм, в которую ранее внес конструктивные изменения для усиления стрелковых свойств. Он трижды выстрелил из оружия, и два раза попал по девочкам, нанеся им легкий и средней тяжести вред здоровью.

По факту случившегося возбудили сразу несколько уголовных дел: по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», п. п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и п. п. «в, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Свою вину он признал частично, заявив, что не хотел нанести девочкам вред, а пытался лишь припугнуть их.

В прениях сторон гособвинитель предложил отправить омича в колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев. В понедельник, 25 июля, омичу дадут последнее слово, а затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Стрелок#Стрельба#Дети#Пострадали дети#Происшествия#Омск
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