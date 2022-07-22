Стрельба по детям. Омича накажут за обстрел школьниц из-за шума

Известно, что парень был у себя дома в Ленинском округе, когда в районе виадука между домами № 4 и № 18 по ул. Демьяна Бедного начался шум. Там находились незнакомые ему девочки подростки. Омич не придумал ничего лучше, чем выстрелить по девочкам из оружия.