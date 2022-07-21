Счастье будет недолгим. Обещанные омичам дикие ливни окажутся легким дождиком

Уже в пятницу, 22 июля, в Омской области серьезно "похолодает" - температура опустится в среднем до +20 градусов, с севера придут дожди и грозы, а ветер будет дуть со скоростью около 6 м/с.
В субботу, 23 июля, местами будет достаточно прохладно. Похолодание до +18 градусов пройдет полосами вместе с дождями, а вот к вечеру, наоборот, потеплеет до +22 градусов. Ветер будет дуть также со средней скоростью около 8 м/с, но в некоторых районах ожидается штиль.
А вот в воскресенье, 24 июля, температура снова начнет расти. Уже к полудню в некоторых районах Омской области потеплеет до +26 градусов. Осадки обойдут регион стороной, за исключением небольшого тумана, который появится на юго-западе.
И уже в понедельник, 25 июля, омичам снова придется искать тень: регион полностью охватит 30-градусная жара, которая придет со стороны Тюмени. С освежающими осадками можно попрощаться до середины следующей недели.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.