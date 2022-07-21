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Счастье будет недолгим. Обещанные омичам дикие ливни окажутся легким дождиком

Счастье будет недолгим. Обещанные омичам дикие ливни окажутся легким дождиком

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI

Дожди с грозами уйдут из Омской области после выходных

Данные портала Ventusky.com*.

Уже в пятницу, 22 июля, в Омской области серьезно "похолодает" - температура опустится в среднем до +20 градусов, с севера придут дожди и грозы, а ветер будет дуть со скоростью около 6 м/с. 

Фото: www.ventusky.com

В субботу, 23 июля, местами будет достаточно прохладно. Похолодание до +18 градусов пройдет полосами вместе с дождями, а вот к вечеру, наоборот, потеплеет до +22 градусов. Ветер будет дуть также со средней скоростью около 8 м/с, но в некоторых районах ожидается штиль.

Фото: www.ventusky.com

А вот в воскресенье, 24 июля, температура снова начнет расти. Уже к полудню в некоторых районах Омской области потеплеет до +26 градусов. Осадки обойдут регион стороной, за исключением небольшого тумана, который появится на юго-западе. 

И уже в понедельник, 25 июля, омичам снова придется искать тень: регион полностью охватит 30-градусная жара, которая придет со стороны Тюмени. С освежающими осадками можно попрощаться до середины следующей недели.

*прогноз погоды актуален на момент публикации. 

Фото: www.ventusky.com
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Погода#Гроща#Осадки#Дождь#Гроза#Омск
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