Город55
ГлавноеВсе новости
Губернатор Александр Бурков встретился с талантливой молодежью на форуме «РИТМ»

Губернатор Александр Бурков встретился с талантливой молодежью на форуме «РИТМ»

Вчера, 20:33
Фото: правительство Омской области
В этом году образовательная площадка возобновила работу впервые после двухлетнего перерыва.

В Омской области впервые после двухлетнего перерыва проходит региональный молодежный форум «РИТМ». Крупнейшая образовательная площадка в этом году приобрела статус международной.  С участниками форума встретился Губернатор Александр Бурков.

Форум продлится до 24 июля, площадкой для встречи форумчан стал детский оздоровительный лагерь «Березовая роща». Здесь проходит презентация проектов, и семинары бизнес-тренеров, предпринимателей, известных спортсменов, политиков.

Впервые в этом году на полях форума Федеральное агентство по делам молодежи проводит Всероссийский конкурс молодежных проектов на реализацию социально-значимых инициатив. Каждый участник конкурса может претендовать финансовую поддержку до 1,5 млн руб.

«Наш омский форум „РИТМ“ живет в ритме. Он постоянно меняется. Вы можете быть уверены, что здесь вам помогут определить траекторию своего профессионального развития, научат, как идеи превращать в успешные проекты. И самое главное — здесь можно получить средства на их воплощение в жизнь. Проще говоря, идеи ваши — бензин наш и поехали вместе», —  предложил ритмовцам глава региона.


 
 

Фото: правительство Омской области

Образовательная программа форума включает 5 направлений:

  • «РИТМ — креатив»;
  • «РИТМ — добро»;
  • «РИТМ — международный»;
  • «РИТМ — профи»;
  • «РИТМ — IT».

Руководители площадок — представители региональных добровольческих объединений и сообществ, IT-специалисты и творческая молодежь.

«Настроение у ребят прекрасное, даже воздушное. Они реально летают в облаках в хорошем смысле слова. Начинающие айтишники в восторге от общения со специалистами Сбербанка — в рамках форума участники трека „РИТМ — IT“работают над совершенствованием приложений для экосистемы Сбера», — поделился впечатлениями Александр Бурков.
Фото: правительство Омской области

Кроме омичей на форум приехали молодые люди из стран Центрально-Азиатского региона, а также из Красноярского края, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, гости из Казахстана и Киргизии. Всего «РИТМ» собрал около 400 участников в возрасте от 18 до 35 лет.

#Новости#Омская область#Омск#Александр Бурков#Молодежь#Международный форум#Грант#Любовь Фёдорова
Подпишитесь
«Медведь был в 100 метрах от нас»: грибники рассказали о хищнике под Омском
Вчера, 08:59
В Омской академии экономики и предпринимательства назначили нового ректора
В Омске нашли нового ректора на замену Александру Барановскому, который скончался меньше месяца назад.
Вчера, 09:07
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Вчера, 11:38
Где покататься на теплоходе в Омске в 2022 году
Во время жары хочется отдохнуть возле воды. Город55 выяснил, где можно покататься на теплоходе, какие есть маршруты, и сколько это будет стоить.
Вчера, 10:00
3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске
Вчера, 13:37
Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
20 июля, 08:26