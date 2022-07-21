Губернатор Александр Бурков встретился с талантливой молодежью на форуме «РИТМ»

Кроме омичей на форум приехали молодые люди из стран Центрально-Азиатского региона, а также из Красноярского края, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, гости из Казахстана и Киргизии. Всего «РИТМ» собрал около 400 участников в возрасте от 18 до 35 лет.