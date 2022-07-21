Губернатор Александр Бурков встретился с талантливой молодежью на форуме «РИТМ»

В Омской области впервые после двухлетнего перерыва проходит региональный молодежный форум «РИТМ». Крупнейшая образовательная площадка в этом году приобрела статус международной. С участниками форума встретился Губернатор Александр Бурков.
Форум продлится до 24 июля, площадкой для встречи форумчан стал детский оздоровительный лагерь «Березовая роща». Здесь проходит презентация проектов, и семинары бизнес-тренеров, предпринимателей, известных спортсменов, политиков.
Впервые в этом году на полях форума Федеральное агентство по делам молодежи проводит Всероссийский конкурс молодежных проектов на реализацию социально-значимых инициатив. Каждый участник конкурса может претендовать финансовую поддержку до 1,5 млн руб.
«Наш омский форум „РИТМ“ живет в ритме. Он постоянно меняется. Вы можете быть уверены, что здесь вам помогут определить траекторию своего профессионального развития, научат, как идеи превращать в успешные проекты. И самое главное — здесь можно получить средства на их воплощение в жизнь. Проще говоря, идеи ваши — бензин наш и поехали вместе», — предложил ритмовцам глава региона.
Образовательная программа форума включает 5 направлений:
Руководители площадок — представители региональных добровольческих объединений и сообществ, IT-специалисты и творческая молодежь.
«Настроение у ребят прекрасное, даже воздушное. Они реально летают в облаках в хорошем смысле слова. Начинающие айтишники в восторге от общения со специалистами Сбербанка — в рамках форума участники трека „РИТМ — IT“работают над совершенствованием приложений для экосистемы Сбера», — поделился впечатлениями Александр Бурков.
Кроме омичей на форум приехали молодые люди из стран Центрально-Азиатского региона, а также из Красноярского края, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, гости из Казахстана и Киргизии. Всего «РИТМ» собрал около 400 участников в возрасте от 18 до 35 лет.