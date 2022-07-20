В Омске осудили жителя Новосибирска, устроившего жуткую аварию на «трассе смерти»

Авария случилась 28 августа 2021 года на трассе «Омск-Тюмень» в Крутинском районе. Известно, что 31-летний водитель автомобиля-тягача Scania не убедился в безопасности маневра и решил обогнать впереди идущий «КамАЗ».
Во время обгона на встречной полосе машина столкнулась с автомобилем Toyota Mark II. В легковой машине в этот момент сидели двое взрослый и четверо детей. Семья ехала из села Оглухинское в поселок Крутинка.
От сильнейшего удара и многочисленных телесных повреждений на месте скончался 36-летний пассажир легкового авто, его 17-летний племянник умер в больнице. С тяжелыми травмами были госпитализированы 17-летний брат-близнец погибшего ребенка, 15-летняя девочка и 26-летний водитель Toyota. Еще один ребенок чудом не пострадал.
На водителя тягача завели уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Вину мужчина не признал. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до 7 лет колонии, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.