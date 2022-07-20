В Омске осудили жителя Новосибирска, устроившего жуткую аварию на «трассе смерти»

На водителя тягача завели уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Вину мужчина не признал. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до 7 лет колонии, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.