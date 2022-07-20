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В Омске осудили жителя Новосибирска, устроившего жуткую аварию на «трассе смерти»

В Омске осудили жителя Новосибирска, устроившего жуткую аварию на «трассе смерти»

Сегодня, 14:11
Фото: СУ СКР по Омской области

В Омске осудили водителя, устроившего смертельную аварию на трассе

В ДТП погибло два человека, еще трое получили серьезные травмы.

Авария случилась 28 августа 2021 года на трассе «Омск-Тюмень» в Крутинском районе. Известно, что 31-летний водитель автомобиля-тягача Scania не убедился в безопасности маневра и решил обогнать впереди идущий «КамАЗ».

Во время обгона на встречной полосе машина столкнулась с автомобилем Toyota Mark II. В легковой машине в этот момент сидели двое взрослый и четверо детей. Семья ехала из села Оглухинское в поселок Крутинка.

От сильнейшего удара и многочисленных телесных повреждений на месте скончался 36-летний пассажир легкового авто, его 17-летний племянник умер в больнице. С тяжелыми травмами были госпитализированы 17-летний брат-близнец погибшего ребенка, 15-летняя девочка и 26-летний водитель Toyota. Еще один ребенок чудом не пострадал.

На водителя тягача завели уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Вину мужчина не признал. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.  Мужчине грозит до 7 лет колонии, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Омской области. 

Фото: СУ СКР по Омской области
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Аария#ДТП#Ск рф#Следователи#Уголовное дело
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