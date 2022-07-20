Пьяная авария со смертью привела омича в колонию на 7 лет

На водителя завели уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения". Суд признал омича виновным и приговорил к 7 годам колонии-поселения. Вдобавок к этому ему будет запрещено управлять транспортом в течении 3 лет.