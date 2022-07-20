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Пьяная авария со смертью привела омича в колонию на 7 лет

Пьяная авария со смертью привела омича в колонию на 7 лет

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI

В Омске осудили водителя, из-за которого погиб пассажир

Мужчина сел за руль пьяным, а погибший пассажир не пристегнулся.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о вынесении приговора по делу о смертельном ДТП, виновником которого признали 21-летнего жителя Горьковского района. 

Страшная авария произошла 28 августа 2021 года. Мужчина сел за руль пьяным и выехал на трассу «Омск-Муромцево-Седельниково». Вместе с ним в салоне авто находился пассажир, который по какой-то причине не пристегнулся.

В итоге 21-летний водитель не справился с управлением на повороте и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся, пассажир получил настолько  серьезные травмы, что скончался на месте. 

На водителя завели уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения". Суд признал омича виновным и приговорил к 7 годам колонии-поселения. Вдобавок к этому ему будет запрещено управлять транспортом в течении 3 лет.

Отмечается, что приговор в силу пока не вступил: стороне обвинения не понравилось, что омича отправили в колонию-поселение. Прокуратура считает это наказание слишком мягким. 

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