Археологи из ОмГПУ во время экспедиции сделали шокирующую находку

В пресс-службе педагогического университета рассказали, что научно-исследовательская группа из археологов, ученых и студентов-практикантов три недели вела раскопки кургана в Горьковском районе. Теперь состав экспедиции сменился: 18 июля на раскопки в полевой лагерь приехали студенты УрФУ, а студенты-практиканты вернулись в Омск.