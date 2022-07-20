Археологи из ОмГПУ во время экспедиции сделали шокирующую находку

В пресс-службе педагогического университета рассказали, что научно-исследовательская группа из археологов, ученых и студентов-практикантов три недели вела раскопки кургана в Горьковском районе. Теперь состав экспедиции сменился: 18 июля на раскопки в полевой лагерь приехали студенты УрФУ, а студенты-практиканты вернулись в Омск.
В первые же дни раскопок выяснилось, что курган был разграблен, но некоторые детали все же сохранились. Из земли получилось достать украшения и орудия для охоты.
«Аккуратно работая, мы обнаружили ценные в научном отношении предметы. Видимо, это предметы из центрального захоронения: два костяных наконечника стрел, которые входили в традиционный колчанный набор того времени, бронзовая пронизь из ременной гарнитуры и пока не определимый бронзовый предмет. Также мы обнаружили шейное украшение — бронзовую гривну — и бронзовую спиралевидную сережку», — рассказал директор музея археологии и этнографии ОмГПУ, директор научно-производственного центра «АРХЕО» Максим Грачев.
Также археологи нашли человеческие кости. Определять их возраст будут в лаборатории, но уже известно, что кости принадлежали взрослому и ребенку. Есть вероятность, что археологи вскоре найдут кости других людей.
Вместе с костями и украшениями археологи нашли древнюю посуду. В кургане было захоронено как минимум два керамических сосуда.