Тайная беременность. 42-летняя омичка родила дочь, не подозревая о своем положении

В пресс-службе регионального минздрава рассказали об интересном случае, который случился в БСМП № 1. Сюда на «скорой» привезли 42-летнюю женщину. У нее резко заболел живот, и все симптомы говорили о почечная колике. Однако на УЗИ вскрылось неожиданное.
Женщина внезапно начала рожать, введя в ступор весь персонал. Ее экстренно увезли в реанимацию — везти ее в роддом было поздно. Медперсонал принял у женщины роды, и происходящему вместе с врачами удивилась и сама роженица.
Медики рассказали, что у женщины не было объемного живота, а все симптомы действительно указывали на почечную колику. Омичка не стояла на учете в женской консультации и даже не догадывалась, что может быть беременна. Отсутствие менструации списывала на возраст, а за прошедшие 9 месяцев у нее не было никаких проблем со здоровьем.
В минздраве уточнили, что это уже третий ребенок омички. Роды прошли без осложнений, сейчас она находится в отделении гинекологии под присмотром врачей. Вскоре женщину выпишут домой вместе с ее неожиданным ребенком.