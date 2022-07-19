Тайная беременность. 42-летняя омичка родила дочь, не подозревая о своем положении

Медики рассказали, что у женщины не было объемного живота, а все симптомы действительно указывали на почечную колику. Омичка не стояла на учете в женской консультации и даже не догадывалась, что может быть беременна. Отсутствие менструации списывала на возраст, а за прошедшие 9 месяцев у нее не было никаких проблем со здоровьем.