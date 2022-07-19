Электрическая эпидемия. Мужчина и ребенок из Омской области пострадали от удара током

Во втором случае в городе Калачинск пьяный 31-летний местный житель скончался, упав на линию электропередачи. Известно, что мужчина пытался залезть на балкон к своей бывшей девушки, но сорвался и упал на провода. По этому случаю также началась проверка, отметили в СУ СКР.