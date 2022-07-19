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Электрическая эпидемия. Мужчина и ребенок из Омской области пострадали от удара током

Электрическая эпидемия. Мужчина и ребенок из Омской области пострадали от удара током

Сегодня, 13:34
Фото: 1MI

В Омской области ребенка едва не убило током

Следователи начали проверку по обоим случаям, по итогам которых могут возбудить уголовные дела.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили о сразу двух случаях удара током, один из которых закончился летальным исходом.

В первом случае пострадал полуторагодовалый ребенок из села Усть-Ишим. Током мальчик ударился, когда играл в ограде своего дома. Он взялся за оголенный провод удлинителя. Мальчика госпитализировали, о его состоянии информации нет.

Следователи начали проверку, чтобы дать оценку действиям родителей, которые не уследили за ребенком.

Во втором случае в городе Калачинск пьяный 31-летний местный житель скончался, упав на  линию электропередачи. Известно, что мужчина пытался залезть на балкон к своей бывшей девушки, но сорвался и упал на провода. По этому случаю также началась проверка, отметили в СУ СКР.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Электричество#Ток#Удар током#Смерть#Ребенок#Пострадал ребенок
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