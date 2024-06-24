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Удар током

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2024
Самолет до Усть-Ишима, удар током ребенка в школе и ураган. Омск сегодня
24 июня, 14:46
2023
Житель Омской области скончался от удара током на рабочем месте
СУ СК России по Омской области проводят проверку по факту смерти электромонтера из Называевска.
7 августа 2023, 13:32
Омская прокуратура взяла на контроль дело о погибшем от удара током мальчике
23 июня 2023, 10:43
Хотел починить компьютер. Омского подростка убило током в собственной квартире
23 июня 2023, 09:53
2022
Электрическая эпидемия. Мужчина и ребенок из Омской области пострадали от удара током
Следователи начали проверку по обоим случаям, по итогам которых могут возбудить уголовные дела.
19 июля 2022, 07:34

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