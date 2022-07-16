Смерти, пропавший биатлонист и пешеходный переход. О чем говорили в Омске в субботу

Новость №1. Печальная. Омские статистики рассказали, от чего в 2021 году чаще всего умирали омичи. Спойлер: коронавирус оказался не главной причиной. Всего в регионе за год по разным причинам умерли 33 820 человек.
Новость №2. Дорожная. После жесткой аварии с маршруткой и детьми у Омского горсовета решили сделать «островок безопасности». Пешеходы будут переходить съезд с Комсомольского моста в два этапа, а встречные полосы разделят специальной полосой.
Новость № 3. Загадочная. На Камчатке пропал омский биатлонист Игорь Малиновский. Утром в соцсетях он поделился предстоящим полетом за штурвалом вертолета, а спустя время перестал выходить на связь. Поиски пока не начались — над краем установилась нелетная погода. Есть шанс, что спортсмен посадил вертолет, чтобы переждать непогоду.