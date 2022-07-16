Город55
ГлавноеВсе новости
Смерти, пропавший биатлонист и пешеходный переход. О чем говорили в Омске в субботу

Смерти, пропавший биатлонист и пешеходный переход. О чем говорили в Омске в субботу

Вчера, 20:00
Итоги дня — версия Города55.

Новость №1. Печальная. Омские статистики рассказали, от чего в 2021 году чаще всего умирали омичи. Спойлер: коронавирус оказался не главной причиной. Всего в регионе за год по разным причинам умерли 33 820 человек.

Стало известно, от чего чаще всего умирали омичи в 2021 году
Узнать подробнее

Новость №2. Дорожная. После жесткой аварии с маршруткой и детьми у Омского горсовета решили сделать «островок безопасности». Пешеходы будут переходить съезд с Комсомольского моста в два этапа, а встречные полосы разделят специальной полосой. 

После аварии с маршруткой у Омского горсовета решили сделать «островок безопасности»
Узнать подробнее

Новость № 3. Загадочная. На Камчатке пропал омский биатлонист Игорь Малиновский. Утром в соцсетях он поделился предстоящим полетом за штурвалом вертолета, а спустя время перестал выходить на связь. Поиски пока не начались — над краем установилась нелетная погода. Есть шанс, что спортсмен посадил вертолет, чтобы переждать непогоду. 

Биатлонист из Омска Игорь Малиновский пропал во время полета на вертолете
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Итоги#Благоустройство
Подпишитесь
Крах империи Голушко и Калинина: уголовные дела, посадки и миллиарды от государства
Сегодня, 18:53
Стало известно, от чего чаще всего умирали омичи в 2021 году
Сегодня, 10:52
Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»
Певица Анет Сай выступит на открытии молодежного форума «РИТМ».
Сегодня, 09:54
Меrcedes экс-губернатора Омской области Полежаева продали за миллион рублей
Кроме Полежаева на автомобиле ездили еще два губернатора.
Вчера, 20:28
Президент Путин назначил сразу двух федеральных судей в Омске
Новых судей президент утвердил своим указом на шесть лет.
Сегодня, 10:25
Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»
Певица Анет Сай выступит на открытии молодежного форума «РИТМ».
Сегодня, 09:54