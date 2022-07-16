В Омскстате представили данные о смертности за 2021 год по основным причинам смерти. По подсчетам статистиков, всего за год в регионе скончались 33 820 человек.
Самой частой причиной смерти в прошлом году стали болезни системы кровообращения, от них скончались 12180 человек. Эта причина смерти лидировала и по итогам 2020 года. Коронавирус оказался на втором месте, от него погибли 8 476 омичей (2 634 годом ранее).
Еще 3 661 омичей погибли от новообразований — это на 200 человек меньше, чем в 2020 году. От болезней нервной системы скончались 2 793 омичей, от болезней органов дыхания — 1 366 жителей, от несчастных случаев — 1 862 жителей, еще 1 049 человек погибли от болезней органов пищеварения. Всего 389 омичей скончались от инфекционных и паразитарных болезней.
Остальные омичи скончались по другим или естественным причинам.