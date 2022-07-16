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Стало известно, от чего чаще всего умирали омичи в 2021 году

Стало известно, от чего чаще всего умирали омичи в 2021 году

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI

Статистики назвали основные причины смерти омичей в 2021 году

Интересно, что коронавирус стал не основной причиной смерти за год.

В Омскстате представили данные о смертности за 2021 год по основным причинам смерти. По подсчетам статистиков, всего за год в регионе скончались 33 820 человек.

Самой частой причиной смерти в прошлом году стали болезни системы кровообращения, от них скончались 12180 человек. Эта причина смерти лидировала и по итогам 2020 года. Коронавирус оказался на втором месте, от него погибли 8 476 омичей (2 634 годом ранее).

Еще 3 661 омичей погибли от новообразований — это на 200 человек меньше, чем в 2020 году. От болезней нервной системы скончались 2 793 омичей, от болезней органов дыхания — 1 366 жителей, от несчастных случаев — 1 862 жителей, еще 1 049 человек погибли от болезней органов пищеварения. Всего 389 омичей скончались от инфекционных и паразитарных болезней.

Остальные омичи скончались по другим или естественным причинам.

#Ольга Акамова#Смерть#Пациенты#Болезнь#Инфекция#Коронавирус COVID-19#Омская область#Омск#Новости#Общество
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