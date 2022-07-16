Еще 3 661 омичей погибли от новообразований — это на 200 человек меньше, чем в 2020 году. От болезней нервной системы скончались 2 793 омичей, от болезней органов дыхания — 1 366 жителей, от несчастных случаев — 1 862 жителей, еще 1 049 человек погибли от болезней органов пищеварения. Всего 389 омичей скончались от инфекционных и паразитарных болезней.