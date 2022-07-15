Во время пандемии в Кузбассе родилось три двойни с коронавирусом

В минздраве Кузбасса в ответ на запрос Сибдепо сообщили, что за все время пандемии в регионе родилось 450 детей от ковид-положительных матерей, в том числе три двойни. Ранее зараженных детей изолировали от матерей, теперь же, согласно новым методическим рекомендациям, эта мера стала необязательной. То же самое касается и запрета на грудное вскармливание.
Также, по информации минздрава, за весь период пандемии коронавируса по данным на 13 июля 2022 года было зарегистрировано 1 992 случая COVID-19 у пациенток акушерского профиля. Рожениц из них 447 случаев, что составляет 22.4% от общего числа заболевших.