Во время пандемии в Кузбассе родилось три двойни с коронавирусом

В минздраве Кузбасса в ответ на запрос Сибдепо сообщили, что за все время пандемии в регионе родилось 450 детей от ковид-положительных матерей, в том числе три двойни. Ранее зараженных детей изолировали от матерей, теперь же, согласно новым методическим рекомендациям, эта мера стала необязательной. То же самое касается и запрета на грудное вскармливание.