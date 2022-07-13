Накатала огромные штрафы. 15-летняя омичка вместо выгула собаки угнала BMW

15-летняя омичка взяла покататься BMW за три миллиона рублей и наездила огромные штрафы, пока хозяйка иномарки была в командировке в Москве.
Женщина заподозрила неладное еще в отъезде. Она стала получать уведомления о превышении скорости. Ее сын в этот момент находился в оздоровительном лагере, поэтому хозяйка иномарки обратилась в полицию.
Нарушительницу оперативники вычислили по фотографиям с уведомлений о штрафах. 15-летняя школьница уже состояла на учете в ПДН.
Выяснилось, что девочка уже давно дружила с сыном потерпевшей и часто бывала в гостях. Поэтому на время отъезда ее попросили присмотреть за собакой и оставили ей ключи от квартиры. Однако юная омичка выгуляла не только четвероного питомца, но и дорогую иномарку.
Дознавателям она рассказала, что не смогла удержаться от соблазна и рискнула покататься с друзьями за рулем машины. После чего вернула иномарку на место, надеясь, что хулиганства никто не заметит.