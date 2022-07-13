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Накатала огромные штрафы. 15-летняя омичка вместо выгула собаки угнала BMW

Накатала огромные штрафы. 15-летняя омичка вместо выгула собаки угнала BMW

Вчера, 16:15
Фото: 1MI

15-летняя омичка «угнала» BMW за 3 миллиона рублей

Хозяйка иномарки попросила девушку присмотреть за квартирой и домашним питомцем, пока была в командировке.

15-летняя омичка взяла покататься BMW за три миллиона рублей и наездила огромные штрафы, пока хозяйка иномарки была в командировке в Москве. 

Женщина заподозрила неладное еще в отъезде. Она стала получать уведомления о превышении скорости. Ее сын в этот момент находился в оздоровительном лагере, поэтому хозяйка иномарки обратилась в полицию.

Нарушительницу оперативники вычислили по фотографиям с уведомлений о штрафах. 15-летняя школьница уже состояла на учете в ПДН.

Выяснилось, что девочка уже давно дружила с сыном потерпевшей и часто бывала в гостях. Поэтому на время отъезда ее попросили присмотреть за собакой и оставили ей ключи от квартиры. Однако юная омичка выгуляла не только четвероного питомца, но и дорогую иномарку.

Дознавателям она рассказала, что не смогла удержаться от соблазна и рискнула покататься с друзьями за рулем машины. После чего вернула иномарку на место, надеясь, что хулиганства никто не заметит.

#Новости#Омск#Угон#Угон автомобиля#Любовь Фёдорова
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