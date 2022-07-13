Накатала огромные штрафы. 15-летняя омичка вместо выгула собаки угнала BMW

Выяснилось, что девочка уже давно дружила с сыном потерпевшей и часто бывала в гостях. Поэтому на время отъезда ее попросили присмотреть за собакой и оставили ей ключи от квартиры. Однако юная омичка выгуляла не только четвероного питомца, но и дорогую иномарку.