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В пригороде Омска на берегу Иртыша нашли разложившийся труп

В пригороде Омска на берегу Иртыша нашли разложившийся труп

Вчера, 15:03
Фото: 1MI
Личность умершего пока не установлена.

В Омской области следователи устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого нашли на берегу Иртыша в поселке Новоомский ,Омского района.

«В воскресенье, 10 июля, около 09:31 жители села наткнулись на берегу на тело мужчины с гнилостными изменениями», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывший на место судмедэксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов насилия.  Документов или телефона у умершего при себе не оказалось.

Не исключено, что мужчина мог утонуть в другом месте, и на берег возле поселка тело принесло течением.

#Происшествия#Город#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Иртыш#Криминал#Труп#Следственный комитет#Василий Попов
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