В пригороде Омска на берегу Иртыша нашли разложившийся труп

В Омской области следователи устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого нашли на берегу Иртыша в поселке Новоомский ,Омского района.
«В воскресенье, 10 июля, около 09:31 жители села наткнулись на берегу на тело мужчины с гнилостными изменениями», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывший на место судмедэксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов насилия. Документов или телефона у умершего при себе не оказалось.
Не исключено, что мужчина мог утонуть в другом месте, и на берег возле поселка тело принесло течением.