Разрез в три сантиметра. Врачи удалили омичке легкое и спасли от рака

33-летняя женщина никогда не курила, не имела онкобольных родственников. Однако в конце прошлого года самочувствие омички ухудшилось. Хрипы в легких пациентка списала на бронхит, начала самолечение — не помогло. Местный терапевт решил, что у больной астма. Но и этот диагноз оказался ошибочным.