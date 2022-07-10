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Разрез в три сантиметра. Врачи удалили омичке легкое и спасли от рака

Разрез в три сантиметра. Врачи удалили омичке легкое и спасли от рака

Вчера, 09:20
Фото: 1MI

Онкологи спасли 33-летнюю омичку со злокачественной опухолью легкого

В омском онкологическом диспансере прошла уникальная операция. Врачам удалось спасти пациентку с раком легкого.

Онкологи провели операцию через небольшой разрез. На хирургическом столе — жительница Называевского района Асен Акылбекова.

33-летняя женщина никогда не курила, не имела онкобольных родственников. Однако в конце прошлого года самочувствие омички ухудшилось. Хрипы в легких пациентка списала на бронхит, начала самолечение — не помогло. Местный терапевт решил, что у больной астма. Но и этот диагноз оказался ошибочным.

Результаты МСКТ заставили встревожиться, медики заподозрили наличие опухоли. «Наш местный онколог очень быстро выписала мне направление, я прошла все анализы и приехала на консультацию в онкодиспансер», — рассказывает Асен Акылбекова. В Омске ее детально обследовали и назначили операцию по удалению легкого. Женщина согласилась без раздумий.

До процедуры, говорит пациентка, была сильная одышка, головокружение, боль в ногах. После вмешательства врачей самочувствие значительно улучшилось.

«Сам по себе случай был очень сложный, опухоль была большая, поражены верхняя и нижняя доли левого легкого», — пояснил лечащий врач Азат Ибраев. Легкое медики удалили через трехсантиметровый разрез в грудной клетке. Шрам будет почти незаметен. В первые сутки после операции пациентка уже смогла сама передвигаться, болевых ощущений минимум.

Как отметили в минздраве, раньше легкое удаляли с помощью обширных полосных операций — рассекали грудную клетку от грудины почти до позвоночника. Новое оборудование позволяет минимизировать травматизм.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Минздрав#Онкология#Здравоохранение
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