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После столкновения с иномаркой в Омске перевернулась полицейская Газель

После столкновения с иномаркой в Омске перевернулась полицейская Газель

Вчера, 11:43
Фото: 1MI
ДТП произошло, когда правоохранители ехали на вызов. Известны подробности.

Очевидцы происшествия с полицейской Газелью сообщили об инциденте в телеграм-канале «ЧП Омск». В сообщении говорилось о перевернутом автомобиле в Нефтяниках. Город55 выяснил подробности у правоохранителей.

телеграм-канал "ЧП Омск"

ДТП произошло сегодня, 10 июля, около 9 часов утра. Полицейские дежурной части № 7 ехали на вызов с включенными маячками. На пересечении улиц Магистральная и Нефтезаводская Газель столкнулась с автомобилем Ford. Предполагается, что 40-летняя женщина за рулем иномарки не предоставила преимущества движения. От удара полицейское авто опрокинулось на бок.

В результате аварии госпитализировали двух пассажиров: 32-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Водителю Ford и 34-летнему правоохранителю за рулем Газели помощь медиков не понадобилась.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

#Происшествия#Новости#Омск#ГИБДД#ДТП#Полиция
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