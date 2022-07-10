После столкновения с иномаркой в Омске перевернулась полицейская Газель

ДТП произошло сегодня, 10 июля, около 9 часов утра. Полицейские дежурной части № 7 ехали на вызов с включенными маячками. На пересечении улиц Магистральная и Нефтезаводская Газель столкнулась с автомобилем Ford. Предполагается, что 40-летняя женщина за рулем иномарки не предоставила преимущества движения. От удара полицейское авто опрокинулось на бок.