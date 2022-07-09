В Омске задержали 19-летнего курьера, который собирал миллионы с пенсионеров

В Омске задержали 19-летнего курьера, который собирал деньги с обманутых мошенниками пенсионеров. В общей сложности за день пожилые люди передали ему больше 2 миллионов рублей.
Так, 85-летняя жительница Центрального округа лично отдала курьеру 850 тысяч. Обманули омичку по стандартному сценарию — ей позвонил неизвестный мужчина, который рассказал, что по вине ее дочери произошло серьезное ДТП и пострадали люди. Он предложил пенсионерке компенсировать ущерб и она отдала все свои сбережения. После этого связалась с дочерью и выяснила, что та из квартиры вообще не выходила.
Похожие случаи в этот же день произошли в Советском и Октябрьском округах Омска. Молодого человека задержала полиция.
«При себе у 19-летнего подозреваемого было 40 000. Остальные деньги — больше 2 миллионов рублей — курьер перевел неизвестным через банкомат. По его словам, предложение о работе курьером он нашел в социальных сетях», — сообщает пресс — служба ведомства.
Работодатель сообщал адреса, где необходимо забрать деньги, которые в дальнейшем курьер переводил на заранее указанный счет. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.