В Омске задержали 19-летнего курьера, который собирал миллионы с пенсионеров

Так, 85-летняя жительница Центрального округа лично отдала курьеру 850 тысяч. Обманули омичку по стандартному сценарию — ей позвонил неизвестный мужчина, который рассказал, что по вине ее дочери произошло серьезное ДТП и пострадали люди. Он предложил пенсионерке компенсировать ущерб и она отдала все свои сбережения. После этого связалась с дочерью и выяснила, что та из квартиры вообще не выходила.