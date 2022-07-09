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В Омске задержали 19-летнего курьера, который собирал миллионы с пенсионеров

В Омске задержали 19-летнего курьера, который собирал миллионы с пенсионеров

Вчера, 21:26
Фото: 1MI
Своих работодателей он никогда не видел, деньги переводил на карту. Ему грозит до 6 лет колонии.

В Омске задержали 19-летнего курьера, который собирал деньги с обманутых мошенниками пенсионеров. В общей сложности за день пожилые люди передали ему больше 2 миллионов рублей.

Так, 85-летняя жительница Центрального округа лично отдала курьеру 850 тысяч. Обманули омичку по стандартному сценарию — ей позвонил неизвестный мужчина, который рассказал, что по вине ее дочери произошло серьезное ДТП и пострадали люди. Он предложил пенсионерке компенсировать ущерб и она отдала все свои сбережения.  После этого связалась с дочерью и выяснила, что та из квартиры вообще не выходила.

Похожие случаи в этот же день произошли в Советском и Октябрьском округах Омска. Молодого человека задержала полиция.

«При себе у 19-летнего подозреваемого было 40 000. Остальные деньги — больше 2 миллионов рублей — курьер перевел неизвестным через банкомат. По его словам, предложение о работе курьером он нашел в социальных сетях», — сообщает пресс — служба ведомства. 

Работодатель сообщал адреса, где необходимо забрать деньги, которые в дальнейшем курьер переводил на заранее указанный счет. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Мошенничество#Деньги#Обман#Колония
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