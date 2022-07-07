В омском мясе нашли бактерии, убивающие беременных и пожилых

За весь июнь в Омске исследовали 131 образец пищевой продукции. Специалисты проверили мясо и мясные полуфабрикаты, молоко и молочную продукцию, рыбу и рыбную продукцию.
В итоге два образца свинины и говядины оказались с секретом: в них нашли микроорганизмы Listeria monocytogenes, которые могут приводить к энцефалиту и менингиту. Наиболее опасны такие бактерии для беременных женщин, новорожденных и пожилых людей.
Результаты исследований направили в Россельхознадзор, а специалисты этого ведомства обязали производителей и распространителей изъять мясо из оборота. Отмечается, что предприятия-нарушители уже избавились от зараженного мяса, обнаружили причину заражения продукции листериями и предоставили план мероприятий по предотвращению подобных нарушений.