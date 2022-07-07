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В омском мясе нашли бактерии, убивающие беременных и пожилых

В омском мясе нашли бактерии, убивающие беременных и пожилых

Вчера, 17:18
Фото: 1MI

В Омске нашли мясо, зараженное листериями

Исследование провели специалисты Экспертной ветеринарной лаборатории ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора».

За весь июнь в Омске исследовали 131 образец пищевой продукции. Специалисты проверили мясо и мясные полуфабрикаты, молоко и молочную продукцию, рыбу и рыбную продукцию.

В итоге два образца свинины и говядины оказались с секретом: в них нашли микроорганизмы  Listeria monocytogenes, которые могут приводить к энцефалиту и менингиту. Наиболее опасны такие бактерии для беременных женщин, новорожденных и пожилых людей.

Результаты исследований направили в Россельхознадзор, а специалисты этого ведомства обязали производителей и распространителей изъять мясо из оборота. Отмечается, что предприятия-нарушители уже избавились от зараженного мяса, обнаружили причину заражения продукции листериями  и предоставили план мероприятий по предотвращению подобных нарушений.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Мясо#Листерии#Анализы#Бактерии#Пища#Питание#Омск
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