Резь в горле и тяжелое дыхание. В Омске режим НМУ обернулся ночными выбросами

В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане пожаловались на ночные выбросы. По словам жителей, они чувствовали неприятные запахи на улицах Орловской и Братской. Сильный химический запах вызвал у жителей ком в груди, затрудненное дыхание и резь в горле.