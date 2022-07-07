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Резь в горле и тяжелое дыхание. В Омске режим НМУ обернулся ночными выбросами

Резь в горле и тяжелое дыхание. В Омске режим НМУ обернулся ночными выбросами

Сегодня, 07:39
Фото: 1MI

В Омске во время режима «черного неба» произошли выбросы

Омские синоптики объявили о наступлении режима НМУ. Это привело к тому, что город накрыло выбросами.

Сегодня ночью, 7 июля, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Режим НМУ продлится до 11 часов утра. 

Во время режима неблагоприятных метеоусловий вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за этого омичи могут чувствовать неприятные запахи.

В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане пожаловались на ночные выбросы. По словам жителей, они чувствовали неприятные запахи на улицах Орловской и Братской. Сильный химический запах вызвал у жителей ком в груди, затрудненное дыхание и резь в горле.

#Вероника Жукова#Общество#Касается каждого#Новости#Омск#Соцсети#Выбросы
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