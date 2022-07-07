Резь в горле и тяжелое дыхание. В Омске режим НМУ обернулся ночными выбросами

Сегодня ночью, 7 июля, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Режим НМУ продлится до 11 часов утра.
Во время режима неблагоприятных метеоусловий вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за этого омичи могут чувствовать неприятные запахи.
В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане пожаловались на ночные выбросы. По словам жителей, они чувствовали неприятные запахи на улицах Орловской и Братской. Сильный химический запах вызвал у жителей ком в груди, затрудненное дыхание и резь в горле.