Двойная госпитализация. У МЕГИ в Омске опрокинулась «скорая» с пожилой пациенткой

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили об аварии с участием скорой помощи на Левобережье недалеко от МЕГИ. ДТП случилось около 12 часов по местному времени на перекрестке улицы Волгоградской и бульвара Архитекторов.
Предварительно известно, что 50-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Fiesta выехала на перекресток на красный сигнал светофора, после чего столкнулась с автомобилем скорой помощи. «Неотложка» упала на левый бок.
В салоне скорой помощи находилась 70-летняя пациентка, которую везли в больницу. Ее перенесли в другую машину и направили в другое учреждение. О других пострадавших информации нет. Проводится проверка, сообщили в полиции.
Также о проверке сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.