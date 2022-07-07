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Двойная госпитализация. У МЕГИ в Омске опрокинулась «скорая» с пожилой пациенткой

Двойная госпитализация. У МЕГИ в Омске опрокинулась «скорая» с пожилой пациенткой

Сегодня, 13:37
Фото: пресс-служба омской прокуратуры

На Левобережье Омска опрокинулась «скорая» с пожилой пациенткой

Карета скорой помощи опрокинулась после столкновения с легковым авто.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили об аварии с участием скорой помощи на Левобережье недалеко от МЕГИ. ДТП случилось около 12 часов по местному времени на перекрестке улицы Волгоградской и бульвара Архитекторов.

Предварительно известно, что 50-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Fiesta выехала на перекресток на красный сигнал светофора, после чего столкнулась с автомобилем скорой помощи. «Неотложка» упала на левый бок.

В салоне скорой помощи находилась 70-летняя пациентка, которую везли в больницу. Ее перенесли в другую машину и направили в другое учреждение. О других пострадавших информации нет. Проводится проверка, сообщили в полиции.

Также о проверке сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

#Происшествия#Ольга Акамова#Новости#Омск#Авария#Скорая#Скорая помощь#Пациентка#Пожилая пациентка#ДТП#ГИБДД#Прокуратура Омской области
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