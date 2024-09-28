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Пациентка

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2024
Омские врачи успешно прооперировали 90-летнюю пациентку, вырезав у нее желчный пузырь
28 сентября, 11:00
2023
Доставили в коме. Врачи за один день спасли двух омичек с инсультом
16 декабря 2023, 04:44
«Приехала под бой курантов». Медсестра помогла беременной омичке в новогоднюю ночь
1 января девушка уже отправилась домой.
19 июня 2023, 07:44
2022
Двойная госпитализация. У МЕГИ в Омске опрокинулась «скорая» с пожилой пациенткой
Карета скорой помощи опрокинулась после столкновения с легковым авто.
7 июля 2022, 07:37

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