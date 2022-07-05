В Омске предложили обрезать столетнюю иву у здания «Водоканала»

Старейшее дерево Омска начало разрушаться несколько лет назад, а во время сильного ветра в мае 2022 года ветви и часть ствола ивы обрушилось на тротуар. В конце июня мэр Омска Сергей Шелест упразднил статус памятника природы «Ива белая» и перевел дерево в разряд обычных деревьев.