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В Омске предложили обрезать столетнюю иву у здания «Водоканала»

В Омске предложили обрезать столетнюю иву у здания «Водоканала»

Сегодня, 11:35
Фото: Город55
Дерево сильно пострадало из-за ветра.

На заседании комиссии по обрезке сегодня, 5 июля, в числе прочих рассмотрят вопрос об обрезке столетней белой ивы, которую недавно посчитали аварийной и опасной для прохожих. Вопрос включили в проект протокола заседания комиссии.

Старейшее дерево Омска начало разрушаться несколько лет назад, а во время сильного ветра в мае 2022 года ветви и часть ствола ивы обрушилось на тротуар. В конце июня мэр Омска Сергей Шелест упразднил статус памятника природы «Ива белая» и перевел дерево в разряд обычных деревьев.

Полностью сносить дерево пока не собираются. Для сохранения дерева у здания «Омскводоканала» предложили высадить аллею из побегов столетней ивы.

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омская область#Ива#Дерево#Снос#Обрезка#Водоканал
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