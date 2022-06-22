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Памятник «Ива белая» в Омске перевели в разряд обычных деревьев

Памятник «Ива белая» в Омске перевели в разряд обычных деревьев

22 июня, 16:21
Фото: 1MI

В Омске упразднил статус памятника природы «Ива Белая» у Водоканала

Такое решение принято из-за естественного разрушения дерева, говорится в документе.

Мэр Омска Сергей Шелест упразднил статус памятника природы «Ива белая» у здания «Омскводоканала». Постановление об этом опубликовано на сайте администрации города.

В документе говорится, что решение принято из-за естественного разрушения дерева.

«Упразднить памятник природы „Ива белая“ ввиду необратимого естественного разрушения и утраты природоохранной, рекреационной, эстетической и научной ценности».

Добавим, что Белая ива одно старейших деревьев в Омске - под охрану его взяли в 1980 году. С того времени оно значилось ботаническим памятником природы местного значения.

В 2009 году иве присвоен статус аварийного дерева, а спустя год ствол был укреплен металлическим обручем. Однако в мае этого года ива значительно пострадала во время одного из ураганов.

#Новости#Любовь Фёдорова#Белая ива#Сергей шелест#Памятник#Деревья#Аварийные деревья#Озеленение#Водоканал
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