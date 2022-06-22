Памятник «Ива белая» в Омске перевели в разряд обычных деревьев

Мэр Омска Сергей Шелест упразднил статус памятника природы «Ива белая» у здания «Омскводоканала». Постановление об этом опубликовано на сайте администрации города.
В документе говорится, что решение принято из-за естественного разрушения дерева.
«Упразднить памятник природы „Ива белая“ ввиду необратимого естественного разрушения и утраты природоохранной, рекреационной, эстетической и научной ценности».
Добавим, что Белая ива одно старейших деревьев в Омске - под охрану его взяли в 1980 году. С того времени оно значилось ботаническим памятником природы местного значения.
В 2009 году иве присвоен статус аварийного дерева, а спустя год ствол был укреплен металлическим обручем. Однако в мае этого года ива значительно пострадала во время одного из ураганов.