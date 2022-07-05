Кондуктор-стюардесса Наталья Перешивка из Омска вернулась на работу, но без зарплаты

Ставшая известной омская кондуктор-стюардесса Наталья Перешивка вернулась на работу в пассажирский автобус, но зарплату за этой она не получает. Женщина в беседе с порталом NGS55.RU рассказала, что помогает мужу-водителю на маршруте № 64.
«Я не получаю сейчас за работу деньги. Помогаю мужу, чтобы ему было легче. Мы хотели бы добиться того, чтобы нам автобус дали, где бы мы трудись одним экипажем, но такой вариант сейчас невозможен. У компании-перевозчика малогабаритный транспорт, куда не требуются кондукторы, а средств на новые большие автобусы нет», — приводит издание слова Натальи.
Женщина отметила, что ее приглашали работать в ПАТП, однако она отказалась. Омичка хочет работать вместе с мужем, так как тот сможет заступиться за нее, если коллеги снова начнут ее травить.
Наталья добавила, что сейчас шьет новый костюм кондуктора-стюардессы в бирюзовом цвете.
После того, как о Наталье заговорили в соцсетях и СМИ, ее стали травить коллеги, а руководство перевело омичку на более неудобный график работы. Ее рвение и желание работать в удовольствие не оценили, и потому она решила уволиться.
После работы в общественном транспорте Наталья вместе с мужем работала в мебельном цехе, но и там надолго задержаться не удалось: якобы из-за поездки в Москву на программу «Модный приговор» ее уволили без объяснения причин.