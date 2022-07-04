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Пользуется спросом: омский вытрезвитель успел принять 18 человек

Пользуется спросом: омский вытрезвитель успел принять 18 человек

Вчера, 15:22
Фото: 1MI

Новый вытрезвитель в Омске принял 18 человек

Первые посетители вели себя скромно.

Новый вытрезвитель в Омске оказался достаточно востребованным местом: за первые три дня туда по разным причинам поступило 18 человек. Все они провели ночь в социальном центре, а после восстановления покинули учреждение.

В пресс-службе министерства труда и соцразвития Городу55 сообщили, что все пациенты вели себя достаточно скромно, буйных и агрессивных людей в вытрезвителе пока не замечали.

Первый за 12 лет вытрезвитель в Омске открыли в пятницу, 1 июля, на улице Семиреченской. Одновременно в нем могут находиться до 15 человек. В штате вытрезвителя — заведующая отделением, медсестра, два санитара, охранник и обслуживающий персонал. Находиться в нем можно до 12 часов, постояльцам предоставят постель, питье и консультацию медработника.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Вытрезвитель#Алкоголь#Медики
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