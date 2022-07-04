Пользуется спросом: омский вытрезвитель успел принять 18 человек

Первый за 12 лет вытрезвитель в Омске открыли в пятницу, 1 июля, на улице Семиреченской. Одновременно в нем могут находиться до 15 человек. В штате вытрезвителя — заведующая отделением, медсестра, два санитара, охранник и обслуживающий персонал. Находиться в нем можно до 12 часов, постояльцам предоставят постель, питье и консультацию медработника.