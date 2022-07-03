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Прокуратура начала проверку после того, как ребенок застрял в омском аквапарке

Прокуратура начала проверку после того, как ребенок застрял в омском аквапарке

Вчера, 16:31
Фото: 1MI
Идет доследственная проверка СК.

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства по факту происшествия с ребенком в аквапарке. Правоохранители отреагировали на сообщение о травмировании 7-летнего мальчика.

Напомним, 1 июля семья с ребенком отдыхали в одном из омских аквапарков. Палец ноги несовершеннолетнего застрял в решетке бассейна, которая всасывает воду. Сотрудники МЧС освободили мальчика, медики оказали первую помощь. Сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

СК начал доследственную проверку. Законность процессуальных решений контролирует прокуратура. Специалисты надзорного органа дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Прокуратура#Проверка#Следственный комитет#Аквапарк#Дети
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