Прокуратура начала проверку после того, как ребенок застрял в омском аквапарке

Напомним, 1 июля семья с ребенком отдыхали в одном из омских аквапарков. Палец ноги несовершеннолетнего застрял в решетке бассейна, которая всасывает воду. Сотрудники МЧС освободили мальчика, медики оказали первую помощь. Сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает.