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В Омске пройдет крестный ход протяженностью 22 километра

В Омске пройдет крестный ход протяженностью 22 километра

Вчера, 15:53
Фото: omsk-eparhiya.ru
Царский крестный ход пройдет в середине лета.

В пресс-службе Омской епархии объявили дату Царского крестного хода. Его запланировали на ночь с 16 на 17 июля, после ночной Божественной литургии.

Пусть Царского паломнического крестного хода будет идти от Успенского кафедрального собора города Омска по улице Ленина, Иртышской Набережной, улицам Труда, Калинина,  1-й Советской, Воровского, затем через мост, по Русско-Полянскому тракту до храма святых Царственных Страстотерпцев поселка Новоомский. В общей сложность протяженность маршрута составляет 22 километра.

После окончания крестного хода 17 июля 2022 года в храме святых Царственных Страстотерпцев запланирована Божественная литургия, а после нее — праздничная трапеза и концерт. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Епархия#Крестный ход#Церковь#Православие#Вера
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