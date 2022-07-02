В Омске пройдет крестный ход протяженностью 22 километра

Пусть Царского паломнического крестного хода будет идти от Успенского кафедрального собора города Омска по улице Ленина, Иртышской Набережной, улицам Труда, Калинина, 1-й Советской, Воровского, затем через мост, по Русско-Полянскому тракту до храма святых Царственных Страстотерпцев поселка Новоомский. В общей сложность протяженность маршрута составляет 22 километра.