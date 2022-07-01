Омский НПЗ примет на работу выпускников базовой кафедры «Газпром нефти»

Выпускников базовой кафедры «Газпром нефти» ОмГТУ трудоустроят на Омском НПЗ. Трудовые договоры подпишут с 21 молодым специалистом, которые будут работать на основных производственных объектах предприятия.
ОНПЗ совместно с министерством образования Омской области готовит высококвалифицированные кадры для нефтеперерабатывающей промышленности в рамках профориентационной программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». В этом году состоялся пятый юбилейный выпуск базовой кафедры по направлениям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование».
«Сотрудничество с Омским НПЗ дает возможность нашим студентам получать конкурентоспособное образование. Они не только познают теоретические основы профессии, но и приобретают практические навыки. Базовая кафедра адаптирует студентов к производственным процессам еще до начала их работы на предприятии. К окончанию вуза наши молодые специалисты полностью готовы к успешному началу профессионального пути», — отметил и. о. ректора ОмГТУ Дмитрий Маевский.
Сейчас в ОмГТУ уже стартовала приемная кампания на следующий учебный год. Эксперты Омского НПЗ активно участвуют в наборе новых студентов.
«Для Омского НПЗ подготовка кадров всегда будет первостепенной задачей. К ее решению предприятие подходит системно. Будущих нефтепереработчиков мы начинаем готовить со школьной скамьи. Предприятие регулярно проводит профориентационные мероприятия для старшеклассников. Совместно с ОмГТУ мы участвуем в комплексной подготовке специалистов. В результате обучения на базовой кафедре к нам приходят специалисты, которые обладают огромным потенциалом, большим запасом энергии и желанием добиться успеха в работе на одном из крупнейших предприятий страны», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Базовую кафедру создали в ОмГТУ в 2014 году. Ее цель — подготовка специалистов нефтегазовой отрасли. Программа обучения в вузе построена так, чтобы формировать к студентов компетенции для работы на самом современном высокотехнологичном производстве. На каждом этапе обучения студенты могут закрепить полученные знания в условиях реального производства ОНПЗ.
В рамках проекта «Газпром нефти» «Лига вузов» ведется сотрудничество предприятия с высшими учебными заведениями. Это комплексная система взаимодействия компании с вузами, нацеленная на развитие партнерств и кросс-функционального взаимодействия. «Лига вузов» включает также цифровую платформу, которая позволяет формировать кросс-функциональные команды с участием представителей вузов и «Газпром нефти» для совместной реализации проектов любого масштаба.