Омский НПЗ примет на работу выпускников базовой кафедры «Газпром нефти»

Базовую кафедру создали в ОмГТУ в 2014 году. Ее цель — подготовка специалистов нефтегазовой отрасли. Программа обучения в вузе построена так, чтобы формировать к студентов компетенции для работы на самом современном высокотехнологичном производстве. На каждом этапе обучения студенты могут закрепить полученные знания в условиях реального производства ОНПЗ.