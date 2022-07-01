Омская делегация в Белоруссии почтила память героев Великой Отечественной войны

Мэр Омска Сергей Шелест и делегация из Омской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне в Республике Беларусь.
Омичи возложили цветы к мемориальному комплексу в селе Борки. Он установлен в память о трагической гибели тысяч жителей сел и деревень Могилевской области.
Борки были дотла сожжены 15 июня 1942 года вместе со всем населением - детьми, женщинами и стариками.
Мемориал представляет композицию из нескольких «улиц» с остатками домов, где на обугленных стенах воспоминания оставили чудом выжившие сельчане.
Другую часть комплекса занимает скульптура, повествующая о том, как люди заживо сгорали в закрытых домах и сараях.
Есть здесь и жуткий черный «колодец» в память об утопленных фашистами маленьких детях. Страшную участь уготовили им для экономии патронов.
«Здесь остро чувствуется горе, которое принесли нацисты. И здесь очень явственно понимаешь, что подобное не должно никогда повториться» — подчеркнул мэр Омска.