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Омская делегация в Белоруссии почтила память героев Великой Отечественной войны

Омская делегация в Белоруссии почтила память героев Великой Отечественной войны

Вчера, 20:20
Мэр Омска Сергей Шелест возложил цветы к мемориальному комплексу в селе Борки.

Мэр Омска Сергей Шелест и делегация из Омской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне в Республике Беларусь.

Омичи возложили цветы к мемориальному комплексу в селе Борки. Он установлен в память о трагической гибели тысяч жителей сел и деревень Могилевской области.

телеграм-канал Сергея Шелеста

Борки были дотла сожжены 15 июня 1942 года вместе со всем населением - детьми, женщинами и стариками.

Мемориал представляет композицию из нескольких «улиц» с остатками домов, где на обугленных стенах воспоминания оставили чудом выжившие сельчане.

телеграм-канал Сергея Шелеста

Другую часть комплекса занимает скульптура, повествующая о том, как люди заживо сгорали в закрытых домах и сараях.

телеграм-канал Сергея Шелеста

Есть здесь и жуткий черный «колодец» в память об утопленных фашистами маленьких детях. Страшную участь уготовили им для экономии патронов.  

телеграм-канал Сергея Шелеста
«Здесь остро чувствуется горе, которое принесли нацисты. И здесь  очень явственно понимаешь, что подобное не должно никогда повториться» — подчеркнул мэр Омска.
#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Сергей шелест
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